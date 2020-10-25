NCC明天舉行中天新聞台聽證會，將據此決定是否通過中天換照。國民黨立委賴士葆今天表示，在新聞媒體一片綠化的時空，中天是個異數，中天容或有可受公評之處，乃因太多扮演監督制衡的烏鴉角色，太少扮演對執政當局歌功頌德，以致於得罪當道。

今天是光復節，賴士葆卻感慨台灣光復節一年比一年沉重，因為光復節被蔡政府消失，過去張燈結綵喜洋洋慶祝台灣光復的光景消逝，當中華民國的國名都被更改，更遑論連結到台灣光復的事實。

賴士葆批評蔡政府不願意對下一代傳達真正的歷史，數十年之後這一段歷史被中共扭曲，被民進黨政府抹滅，光復節的這一天，從過去歡欣鼓舞的慶祝變成哀悼這一段斷裂的歷史。為了追求台灣獨立，不願意連接中華民國，全面執政的民進黨完全不尊重中華民國憲法，違法違憲利用促轉會和黨產會為手段整肅在野勢力，為保永續執政。

賴士葆說，現在違法違憲的潛質，違背新聞自由要關閉中天新聞箝制不同政治立場的聲音。政治立場鮮明的綠媒卻可以吃香喝辣拿到很多的標案，與政府水乳交融互相幫補，擔任政府一言堂的傳聲筒媒體。

賴士葆說，中天代表是數百萬人不同政治立場的聲音，但是蔡政府執意要殲滅這樣的第四權，讓台灣成為像北韓一樣不容許有任何異議，只能有一種聲音。如果關閉中天的惡夢成真，只能等待歷史輪迴擺盪，當專權到極致就回歸到民主公理的正軌。

(中時 )