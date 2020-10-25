高雄輕軌第二期工程復工爭議持續延燒，輕軌路線規畫將行經鼓山區美術館路及大順路段，部分社區持反對意見掛起布條表達抗爭訴求，卻在24日清晨遭到48歲曾姓男子持利器破壞，但曾男目前在外地，25日晚間將會到案說明。

高市警鼓山分局指出，出外晨運的曾男，因為不滿路邊掛設寫有「噹噹噹，小火車誰能忍」、「輕軌無罪，路線不對」等反對輕軌二階復工的布條，認為有礙觀瞻，便持利器破壞，總計共有5布條遭到割損劃破，另有2布條繩索被割斷。

高市警鼓山分局表示，他們接獲報案後立即成立專案小組著手偵辦，根據監視器畫面鎖定48歲的曾姓男子涉案，經過電話聯繫後，曾男表示目前人在外縣市，將會於25日晚間返回高雄住處後到場說明，並向警方表示，他純粹認為布條有礙觀瞻，才會持隨手取得的利器將其割損，但因為涉案人還未到案，詳細情形還需要進一步釐清。

據了解，截至目前為止，已經有2個社區管理委員會對曾男提告毀損，警方也呼籲，人民有言論自由，如有不同意見應該適度溝通，避免不理性行為破壞社會和諧。

(中時 )