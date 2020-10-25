教育部今天辦理陽明山童軍露營場遊憩區開幕典禮暨木章年會活動，規畫文物展覽、區內巡禮及年會等主題，吸引近400名地方政府代表、各地區童軍會代表及木章持有人共同參與。教育部期望學生及國人能在這場域內體驗和學習童軍教育或戶外教育。

教育部今年1月完成無償撥用遊憩區，於同年5月依政府採購法以勞務委託方式委請中華民國童軍總會協助辦理專案執行計畫。歷經4個多月的環境整理後，今天在遊憩區舉辦活動，深獲童軍伙伴的肯定。

陽明山童軍露營場遊憩區位處陽明山國家公園境內，具有豐富自然生態及富有教育意義與價值，將陸續規畫結合戶外、童軍、環境等教育活動。

今天的活動特別為安排遊憩區文物展覽，透過老照片展示、紀錄影片播放、營地故事分享等，喚起童軍伙伴當初參加木章訓練、童軍夏令營、羅浮大露營等活動的記憶，以及在遊憩區動手實做與學習童軍技能的點點滴滴。

今天活動並安排木章年會，自1907年英國貝登堡先生創立童軍運動以來，目前有超過二百個以上的國家與地區投入並推廣這項運動，人數高達5千萬人。

由於童軍教育訓練需搭配嚴謹的小隊、徽章及榮譽制度，所以擔任訓練角色的成年人也需適當培訓成為「服務員」，受訓合格才可取得「木章」並擔任童軍運動的推手。本次邀請多位木章持有人齊聚一堂，分享於各地推動童軍教育經驗。

(中時 )