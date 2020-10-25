台中市議長張清照示範搖元宵。（陳淑娥攝）

親子搖元宵吸引100組親子檔參加。（陳淑娥攝）

台中市議長張清照擔任清水生活美學協會理事長，致力推動傳統文化，25日舉辦「親子搖元宵」活動，他現場示範搖元宵技巧，與100多組親子檔同樂。張清照表示，幾年下來熟能生巧，他也搖得又快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵。

清水生活美學協會25日上午在清水區南社里活動中心舉辦「親子搖元宵」活動，張清照指出，原本每年元宵節前在服務處舉辦，今年因新冠肺炎疫情延到現在，考量海線地區秋冬季節風沙大，還特地將場地移到室內，希望大家搖得開心、吃得愉快。

由於活動連續辦了幾年，張清照有了幾次搖元宵經驗，這次在現場示範，身手顯得熟練，搖得又快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵，參加的民眾紛紛拍手叫好。

活動現場有阿公、阿嬤帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，最小的只有四歲，搖得認真又起勁，開心直呼「好好玩」。蔡姓民眾說，他連續幾年帶孩子參加，自己搖元宵、自己煮來吃，很有趣；王姓民眾指出，看別人搖好像很輕鬆，自己搖才發現不簡單。

清水生活美學協會指導老師郭凱遠、張木村說明「搖元宵撇步」，首先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，並適時甩動，滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵。

另一場親子搖元宵活動訂10月31日上午在西社里關懷據點舉辦，歡迎大家參加。

(中時 )