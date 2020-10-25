中天新聞台換照風波引發熱議，民進黨台北市議員王世堅認為黨內有人「狐假虎威」，被解讀暗指行政院長蘇貞昌，外界也質疑NCC多次裁罰兩套標準；蘇貞昌今出席新北市三峽區活動受訪表示，應尊重獨立機構行使職權，不必給NCC加上各方莫須有的罪名，也不要以各種有的沒的，想要影響NCC獨立運作。
蘇貞昌說，NCC是獨立機關，也是獨立運作，委員都是學有專精，經過立法院通過同意才任命，中天執照到期了，是否准它換照，是由NCC依據職權獨立運作審查，我們「只有專業審查、沒有政治審查」。
蘇貞昌指出，過去馬政府時代對於中天開罰是最高的，甚至於上次也只是附加條件給他留校察看，大家可以看看整個情形是怎麼樣的，倒是不必給NCC加上各方莫須有的壓力跟批評，這樣才是尊重獨立機構職權的行使，而不是以各種有的沒的，想要去影響NCC獨立運作。
蘇貞昌強調，行政院尊重NCC是獨立機關，也是獨立運作，「我們不會介入。」
(中時 )
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