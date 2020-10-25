世界大賽G4道奇與光芒都派出左投先發，分別是烏瑞亞斯(Julio Urias)對上亞布洛(Ryan Yarbrough)，不過兩人都沒投滿5局，此戰呈現打擊戰，3到8局都有隊伍得分，有個有趣現象，道奇都在2人出局後開啟攻勢，光芒得分幾乎靠全壘打，攻勢你來我往、互不相讓，最後光芒在9下趁道奇失誤以8比7逆轉，世界大賽2比2扳平。

道奇與光芒打線都爆發，兩邊互不相讓，道奇先靠騰納（Justin Turner）、席格（Corey Seager）在1、3局的陽春炮先攻2分，騰納成為史上首位在世界大賽連2戰第一局開轟的球員，這也是他生涯季後賽第12轟，寫下道奇新隊史紀錄。

光芒則是4到7局都有全壘打攻勢，4局下半「恐怖菜鳥」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）又轟了，敲出陽春炮，這也是他今年季後賽第9轟，以新人之姿寫下大聯盟新紀錄，比分追到1比2。

5、6兩局道奇靠安打各加1分，不過光芒的長打實力驚人，5上瑞福洛(Hunter Renfroe)敲出陽春炮，6局下半阿羅薩雷納敲安、崔志萬保送，道奇換投巴耶茲(Pedro Baez)也沒能止血，布蘭登羅（Brandon Lowe）敲出3分逆轉轟，光芒以5比4超前分數。

打擊大戰還沒完，7局上半席格、騰納連續安打攻占二、三壘，接著又選擇敬遠貝林傑（Cody Bellinger），2人出局、滿壘的情況下，代打的彼德生(Joc Pederson)建功，敲安帶有2分打點，道奇又以6比5要回領先。

道奇席格單場4安包含一發陽春炮。（美聯社）

不過道奇沒開心太久，因為恐怖的光芒又轟了，凱麥爾(Kevin Kiermaier)敲出追平陽春炮，將分數回到6比6平手原點。

8局上半二壘有人，今日有開轟表現的席格，再度於2人出局後敲安，不這僅是他此戰第4安，同時也是一支帶有超前分的安打，道奇以7比6超前。騰納也緊接著席格敲出此戰第4安，兩人成為自1982年後，再於世界大賽都繳出單場4安超猛打賞的同隊球員。

眼看道奇勝券在握，不過9局下半光芒在一、二壘有人情況下，菲力普斯（Brett Phillips）敲安，原本最多將比數追平，不料道奇中外野手泰勒(Chris Taylor)發生要命失誤，球沒接好漏到後面，回傳球捕手也沒接好，光芒超前分趁機跑回本壘，最後戲劇性以8比7逆轉比數帶走勝利，世界大賽2比2扳平。

騰納單場4安含1轟。（路透）

光芒恐怖菜鳥阿羅薩雷納敲出季後賽第9轟，寫下新紀錄。（路透）

(中時 )