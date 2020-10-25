高雄市長陳其邁（中）25日推薦六龜區的山茶。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁25日為六龜區百年建築物「池田屋」宣傳，繼邀請台南市長黃偉哲比賽虱目魚丸誰比較美味後，他再度邀請黃偉哲比溫泉。陳其邁對高雄的虱目魚很有信心，還說高雄絕對穩坐第1名。

談到彌陀漁港，陳其邁表示，高雄的彌陀南寮漁港，是十大魅力港的第1名的漁港。來高雄買虱目魚，有得吃又有得拿，這是一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲，這個可能我會幫黃市長加油，真的要吃最好吃的虱目魚丸，絕對要到我們高雄彌陀，虱目魚現在的價格相對來講非常平易近人，所以要鼓勵大家多吃虱目魚。

至於是否邀嘉義也一起加入此戰局，陳其邁說，高雄的虱目魚是第1名，台南市跟嘉義縣他們要拚，都是拚第2名，所以他們更多的參與，我們會把第2名的機會留給他們去競爭，我對高雄虱目魚是非常有信心，我們是絕對穩坐第一名。

陳其邁與民進黨立委邱議瑩、高雄市議員林富寶等人推銷六龜的特色，包含全國最好吃的木瓜、最好的蓮霧，十八羅漢山、荖濃溪、溫泉等，這些都是六龜的特色。陳其邁話鋒一轉，他說：黃偉哲市長還要比溫泉嗎？

(中時 )