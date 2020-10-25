台灣青年藝術家林彥菱以南京市樹「雪松」結合南京地標建築為創作素材。（圖林彥菱提供）

台灣青年藝術家林彥菱以南京市樹「雪松」結合南京地標建築為創作素材。（圖林彥菱提供）

10月25日，來自台灣的青年插畫師林彥菱以「我們的節日」為主題，運用南京市樹雪松、結合南京地標建築為創作素材，創作了三幅插畫作品。在寧台服務業合作促進中心和南京台灣文旅創新學院聯合開展的台灣青年藝術家駐地計劃，已經進入到第二個階段——創作階段。林彥菱表示，她走訪了南京很多地標建築，包括南京大學鼓樓校區、明孝陵、玄武湖、江蘇科學技術廳和大報恩寺等，描繪了不同的雪松形態。「兩岸一家親，我們的節日都是一樣的，重陽節是中國傳統節日，因此參加到台灣青年藝術家駐地計劃中，我就一直思考著如何用南京元素來呈現重陽節，讓看到的人都能更加深刻體會到創新名城、美麗古都南京深厚的文化底蘊和開放創新包容。」

開展台灣青年藝術家駐地計劃，通過創意設計和跨界創新，傳承文脈，呈現出形式多樣、廣受歡迎的藝術作品；同時以「我們的節日」、「國潮風」為創作脈絡，展現中華傳統文化，成為兩岸年輕人瞭解歷史文化，增進交流的新紐帶。今年8月，寧台服務業合作促進中心正式啓動了台灣青年藝術家駐地計劃，邀請台灣青年藝術家——青鳥新媒體藝術藝術總監林俊廷和TALES神話言創辦人曾國源，並以「源·創」為主題舉辦了「第二屆兩岸博物館IP授權交流論壇」。曾國源表示，「我將帶領台灣的青年藝術人才通過駐地計劃這個活動，推動寧台兩地的文創產業融合發展。」

台灣文化創意產業起步較早、經驗豐富、管理先進。同時，台灣深根中華傳統文化，挖掘區域特色，運用市場機制，整合社會資源推動文創產業發展取得的豐碩成果。近年來，台灣積極倡導「生活創意化、創意生活化」，推出「生活美學運動」。因此，邀請台灣青年藝術家來寧開展駐地計劃，正是希望將他們的經驗融入南京生活，從當地文化中汲取創作靈感，將自己的感悟化作藝術力量，以藝術作品參與寧台兩地合作發展的未來，為寧台兩地文化交流和創意產業發展貢獻自己的智慧與創意。

「一葉知寧」描繪「我們的節日」，28歲的林彥菱，就是此次駐地計劃的台灣青年代表，她曾獲得國際動畫影展提名獎。目前，她選擇生活在棲霞山腳下，用南京的植物來述說她看到的、她感受到的、她喜歡的南京，為台灣青年藝術家駐地計劃很好地打了樣。因為受新冠肺炎疫情影響，此次台灣青年藝術家駐地計劃採用實地駐地和雲駐地的方式開展，曾國源則帶領其他台灣青年藝術家通過雲駐地，依託南京「山水城林人」的文化背景，運用雲錦、金箔等南京非遺技藝，創作作品。曾國源是台北故宮博物院IP大陸授權合作方，通過此次駐地計劃，他希望明年能夠在南京落地「國潮風IP創作授權中心」，以南京為圓點，輻射長三角地區和台灣，聚集兩岸的藝術人才，真正將藝術融入生活，打開文創產業發展的廣闊空間。

(旺報 )