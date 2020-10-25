前高雄市長韓國瑜遭罷後，有粉專表示，一位高雄里長看到韓市府任內改善一條道路後，讓此處居民終不再受淹水之苦。該粉專更感嘆，時間會證明一切，誰才是真正的愛高雄。底下網友也表示，只能說高雄人沒這福報。

粉專「韓黑父母不崩潰」臉書發文表示，韓國瑜遭罷免高雄市長一職後，回顧過去的政績及建設，仍讓不少高雄人感念於心。無黨籍高雄市內門區瑞山里里長謝振城表示，里內一條交通要道，過去逢雨必淹，後來在韓市長任內調高路高、增設擋土牆、重鋪柏油後，終於讓居民有一條平安回家的路。

該粉專更感嘆，「時間會證明一切，誰才是真正的愛高雄」。底下網友也感性表示，「因為韓市長～內門動物園聯外道路才得以施工～橋樑亦在吊鋼樑施作中」、「這才是地方父母官該做的，只能說高雄人沒這福報」、「這樣用心為高雄的韓市長，高雄人真是沒褔氣」、「沒有對比就沒有傷害，誰好誰壞，高雄人心知肚明」、「罷韓的應該出來道歉」。

網媒《溏風報》亦指出，謝振城更特地拍攝短片來紀錄這段路的變化。從原本每逢大雨就淹水的路，在韓市府團隊的細心施工下，不但道路變高可減少淹水，柏油路也完成鋪平作業，終讓此處居民有條可以安全回家的路。

(中時新聞網)