台中市長盧秀燕日前一場宴請藍綠立委的餐會，卻意外在政壇掀波瀾，由於餐會過程外洩引發各方猜疑，還傳出綠營高層震怒，對此，台中市議會民進黨團總召陳世凱25日表示，「台中隊這群綠營立委都非常團結，如果真的有所謂高層抵制盧秀燕，又怎麼可能大家開放自由參加」。

陳世凱強調，當天綠營幾位民代出席餐會，純粹是時間允許，表示綠營民代都願意不分藍綠，為了台中建設和諧共同努力。

他質疑，如此平凡無奇的聚餐，卻遭政治操作，「搞到每個善意出席的立委自己都大光火了，何需要什麼高層來震怒？」

藍綠團結變藍綠對抗？陳世凱說，盧秀燕想類比新北市長侯友宜，但飯局之後出席的立委們紛紛火大跳出來痛罵，餐會變調。

「台中隊這群綠營立委都非常團結，如果真的有所謂高層抵制盧秀燕，又怎麼可能大家開放自由參加」，陳世凱表示，消費完綠營民代後，你還又賺什麼？質疑是不是為了連任，真的急了！

(中時 )