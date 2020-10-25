前環保署副署長詹順貴爆料，包括食品安全委員會、永續發展委員會、非核家園都已停滯1年多沒開過會，行政院長蘇貞昌「流於浮濫的『超前部署』」；對此蘇今受訪表示，因疫情衝擊要保持社交距離，沒必要的集會也減少，有的採線上會議、或主管部會請教外部委員等不同方式，「但不一定要聚在一起開會，開會要有效率，不是為開會而開會。」

蘇貞昌說，因為受到疫情衝擊，政府特別要求社交距離，沒必要的集會也減少，政府以身作則，對於該有的運作都非常努力，有許多的會議本來內部都是相關的主管跟部門，會都持續不斷運作，有些用線上視訊，有些由主管部會請教外部委員，有些用各種不同方式。

蘇貞昌指出，大家可以看看，在蔡總統領導下，一直就是努力做好各種事情，包括他上任第一天防治非洲豬瘟到現在，都是跨14個部會一起合作，防疫也是中央地方合作、人民政府合作。

蘇貞昌說，非常謝謝很多學者專家，各方面委員不停給政府指教出意見，大家一起努力，但不一定要聚一起開會，政府也會檢討，不是為開會而開會，是要有效率做到為人民守著疫情。

(中時 )