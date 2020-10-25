中天新聞台換照聽證會將在明日舉行，新黨主席吳成典今日出席新黨光復節活動時表示，NCC應以嚴肅、公正的態度處理此事，紐約時報一天到晚都在罵川普，川普也不可能把紐約時報撤掉，這是新聞及言論自由，也是民主社會必要條件。希望NCC站在全民的立場而不是執政者的立場來看待此事。

吳成典指出，政府不能因中天對兩岸或是在總統選舉時對國民黨提名總統參選人韓國瑜的報導比較多，以這樣的政治理由，採取對中天不利的措施，這樣人民是沒辦法接受、會反抗的。

吳成典說，新黨在本月21日時已經至NCC門口抗議，把聲音表達出來，希望政府可以聽進去、秉公處理。中天即便有犯規或違法，也不至於關台或被移台，這是不通的。

吳成典表示，一個沒有新聞自由的民主，就少了一點，變成民王，也就是獨裁。台灣好不容易走到現在，現在又要走回頭路，會造成民怨沸騰，搞不好會發生社會性的革命運動。

吳成典指出，新黨如今雖只是個小黨，但此事事關重大，希望NCC對中天的事情，要秉公處理，總統府、行政院不能對中天插手，政治若干預，茲事體大。若政府對中天採取不當措施，新黨一定會站在正義、道義的一方。

(中時 )