高雄市24日晚間傳出有民眾的汽車遭鋼珠彈攻擊。一位女車主將車停放在巨蛋周邊的停車場後，沒想到回來時，她的百萬凌志愛車卻充滿彈痕，甚至後方擋風玻璃還遭人擊碎。警方到場初步調查後，將持續調閱監視器尋找可疑兇手。

一位網友在臉書社團《高雄人大小事》PO文，以「左營的治安」為標題，網友表示24日晚間時，在巨蛋附近的停車場看見一台車遭人射擊，透過照片中可見一台百萬凌志車，被攻擊的面目瘡痍，整輛車有9個彈孔，不僅如此後方擋風玻璃因承受重擊而碎成蜘蛛網。

文發出後，不少網友紛紛留言討論，「如果你說的是真的就是去辦事的小弟又搞錯車了」、「市民基本功夫…躲子彈」、「我想知道是不是現在只有我沒槍」。

警方接獲通報後隨即到場調查，警方判定槍手是由後方大樓，由上朝下方射擊。經初步採證後得知，女車主的擋風玻璃並未被彈孔射穿，但在車頂發現4個凹痕，後車窗也發現5個，但現場地板並沒有搜索到任何遺留物。對此女車主則表示目前不打算提出告訴，警方也將擴大調閱監器畫面，不放過任何可疑嫌犯。

(中時新聞網)