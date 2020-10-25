先前開記者會公開欠下2.4億巨債並宣布破產的藝人澎恰恰，被媒體報導有民眾看到大批警車包圍南京敦化商圈路口一帶，以為有黑道糾紛，一看被多名警察護送上車的竟是澎恰恰，他本人雖尚未做出回應，但警方已先一步公開真相。

據《ETtoday新聞雲》報導，台北市警方與刑事局針對此事，稍早進行說明，表示是23號當晚有民眾報案，在北市南京東路、敦化北路的亞太三溫暖，目擊澎恰恰遭多名黑衣人包圍，該民眾聯想到他之前開記者會公開欠債一事，擔心他遭到綁架，於是慌忙報警求助。

警方值勤中心接獲報案，因對方陳述為疑似擄人勒贖案件，因此出動大批警力到場營救，同時通知刑事局外勤幹員到場支援，警力到達後，發現是誤會一場，真相是澎恰恰在與一名債主「喬債」，並非遭到不利。

但警方仍考量人身安全及債權協商權利，清查了現場人員身分後，先行將雙方都帶回刑事局，也讓他們繼續民事債務糾紛，之後雙方先後離開了刑事局，並無暴力事件發生，請外界無須擔心。

(中時新聞網)