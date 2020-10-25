蔡英文總統（左）25日與台北市長柯文哲（右）一同出席臺北客家義民嘉年華主祭大典，兩人一同走進會場時，蔡英文發現柯文哲沒有一起向民眾揮手時，刻意碰了一下柯文哲提醒一起揮手，柯文哲才回過神來一同向民眾揮手致意。（鄭任南攝）

蔡英文總統（左）25日與台北市長柯文哲（右）一同出席臺北客家義民嘉年華主祭大典，兩人一同走進會場時，蔡英文發現柯文哲沒有一起向民眾揮手時，刻意碰了一下柯文哲提醒一起揮手，柯文哲才回過神來一同向民眾揮手致意。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天出席客家祭典表示，我們在這次疫情當中防疫有成，就是因為大家的團結，接下來還有很多政策，希望能同心協力，創造更多的成果。她也請客家人和社會各界，與政府一起推動「客語復振」，讓客家話及客家文化，能夠代代相傳。

蔡英文今天出席在台北國父紀念館舉辦的2020台北客家義民嘉年華主祭大典，蔡英文抵達時，主辦的台北市長柯文哲親自迎接，還為蔡英文帶路，柯文哲就坐在蔡英文的右側，但蔡英文與坐在左側的客委會主委楊長鎮頻頻交頭接耳，柯P在一旁看著兩人，與蔡英文無互動。

蔡英文致詞時表示，「台北客家義民嘉年華」最早是從1988年開始，在市府團隊和所有客家鄉親，以及關心客家文化的好朋友努力下，現在已經是國際級的大活動。每年這個時候，不僅有在地的客家鄉親及海外的客家社團來參加，更吸引許多遊客，和我們一起進行迎神遶境、挑擔奉飯等活動，感受義民節的氣氛。

她說，義民爺和忠勇公所彰顯的，就是「團結一致，保家衛國」的精神。我們在這次疫情中，能夠防疫有成，向世界伸出援手，並且迅速投入振興工作，舉辦像這樣的活動，就是因為大家的團結。接下來，我們有許多的政策，也希望跟鄉親們同心協力，創造更多的成果。

蔡英文舉例，像是推動客庄產業發展，找回客庄文化的榮光，是政府這幾年來一直努力的方向。過去我們從浪漫台三線開始，再到靚靚六堆、幸福台九線等政策推動，就是要逐步實現目標。

去年舉辦的「浪漫台三線藝術季」，在最近也得到國際四大設計獎之一，日本通產省優良產品設計獎的肯定，她認為，這更是證明客庄文化復興有成，展現客家文化的當代性和國際性。

她說，接下來，我們更要齊心推動「客語復振」，並引用客家大老鍾肇政曾說過的「沒有客家話，就沒有客家人」強調，這句話她一直謹記在心。我們不僅在2018年修正客家基本法，積極推動客語為通行語言，鼓勵公務員投入客語認證，要讓客家鄉親可以用最熟悉的語言，在公家單位辦理生活裡的大小事。

去年，立法院通過《國家語言發展法》，讓客語成為國家語言，蔡英文表示，我們要證明，「客語復振」絕不是口號，而是客家子弟最重要的承擔、是客委會和國家最重要使命、也是她對鍾老的承諾。

她也請所有客家鄉親、賢達先進，和我們一起全力推動「客語復振」，和家裡的後輩講客、在生活中講客，讓客家話及客家文化，能夠代代相傳。

這次活動以「四海大平安」為主軸，蔡英文表示，除了代表四縣、海陸、大埔、饒平、詔安5種客語腔調，更有為全球祈福的意義，希望大家能一起度過疫情的挑戰，她也祈求義民爺和忠勇公，保佑台灣風調雨順，國泰民安。

(中時 )