國立陽明大學附設醫院20日收治一名在工廠發生工安意外員工，林姓男子因遭機器壓傷頭部及腹部重創，昨檢察官相驗判定腦死，家屬決定發揮大愛捐贈可用器官，三軍總醫院等4家醫院摘取心臟等器官，今天（25日）中午在宜蘭縣警察局、國道警察局第九警察隊聯手護送下，將在今天同時移植4名重症病患。

院方指出，醫院位於宜蘭市，國道5號逢假日北返塞車，經商請國九隊協調坪林交控廣播車輛提前避讓救護車及未避讓車輛處理等相關協助事宜，以求盡快、安全的將低溫冷凍的器官送達移植醫院，增進手術成效。

(中時 )