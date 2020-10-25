工安意外判腦死 器捐遺愛人間 12:572020/10/25 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被判定腦死的林姓男子遺愛人間，宜蘭縣警察局、國九隊聯手護送器官北上。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立陽明大學附設醫院20日收治一名在工廠發生工安意外員工，林姓男子因遭機器壓傷頭部及腹部重創，昨檢察官相驗判定腦死，家屬決定發揮大愛捐贈可用器官，三軍總醫院等4家醫院摘取心臟等器官，今天（25日）中午在宜蘭縣警察局、國道警察局第九警察隊聯手護送下，將在今天同時移植4名重症病患。 院方指出，醫院位於宜蘭市，國道5號逢假日北返塞車，經商請國九隊協調坪林交控廣播車輛提前避讓救護車及未避讓車輛處理等相關協助事宜，以求盡快、安全的將低溫冷凍的器官送達移植醫院，增進手術成效。 (中時 ) #醫院 #器官 #警察局 #國道 #移植 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三百個日子天天公主抱 暖夫喚醒腦傷婦 17:272020/10/23 生活 佈局後疫時代 經濟部助生醫企業鏈結全球商機 17:122020/10/22 財經 衛生紙漢堡業者 遭稽查退費捐善款 18:532020/10/22 生活 名醫問診－淺談非小細胞肺癌的診斷與治療 04:102020/10/24 專題周報 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 禽獸父親2／罔顧倫常性侵親生女兒 狡猾男拉友人作證反控遭誣陷 11:432020/10/24 社會 普悠瑪18死悲劇 交通委員會、運安會全體默哀1分鐘 11:162020/10/21 生活 女騎士自撞轎車昏迷 路過女騎士協助CPR救一命 13:222020/10/23 社會 勝源發表智慧化實木備料生產線 04:102020/10/22 投資理財 致命亞洲殺手華盛頓州現蹤 每年奪去50條人命 22:512020/10/24 國際 生活熱門新聞 全聯芋頭布丁蛋糕引爆搶購潮 她一翻盒子底部驚：太有誠意 - 生活 六合夜市人潮史上最慘？當地人一踏入秒懂嘆：很快就倒了 - 生活 煮完水餃的水別倒！內行曝：白湯底有這神奇功用 - 生活 好市多買 iPhone 12「便宜又能退貨」 網曝5大拒買原因 - 生活 兩兄弟惹惱媽挨罵「你是撿來的」 弟回10字爸當場吐水笑噴 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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