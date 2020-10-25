孫燕姿6月無預警直播開唱引發歌迷熱烈迴響，她為回饋樂迷，24日晚上8點再度舉辦線上音樂會，演出現場特別選擇在50年前父親當學徒的地方，以父親的勇敢與努力，去讓自己更加篤定的相信那種內心深處想一直「做自己喜歡的事」的堅定力量。該場地是新加坡最早期的發電廠之一，如今已改建成演出場地，意義非凡。

孫燕姿不改清新本色，身穿T恤出現在鏡頭前，以膾炙人口的〈神奇〉動感開場，在印度鼓和印度古典樂器西塔琴的烘托下呈現出滿滿異域風情。她首次嘗試360度雙耳混音技術來呈現演出，讓觀眾可以隨著鏡位感受聲音的移動。緊接著，輕快的〈隨堂測驗〉也採用開放式軌道進行環繞拍攝，她更以Roy Orbison經典作品〈Pretty Woman〉展現音樂上的巧思。

上次線上演出之後，不少歌迷都期待孫燕姿可以翻唱自己鍾情的、其他歌手的好歌。她昨晚特別翻唱了好友五月天的〈志明與春嬌〉，還透露自己曾一度因為把歌詞「麥閣」（閩南語「別這樣」之意）聽成了「Michael」而鬧了笑話，所以索性幫這首歌取了小名為〈Michael〉。

當晚演出的一大亮點是孫燕姿演繹〈跳舞的梵谷〉，畫面突然從白天轉向黑夜，她也從原本的白色上衣換成了黑色，呼應場景的變換。她想要表達的是，就像白天轉成黑夜，有些事情的發生是必然的，所以希望大家不要畏懼黑暗，在黑暗中也要記得前進。面對今年疫情的特別情況，她也表示「我們都在過一個很不一樣的冬天」，並用十分切題的〈當冬夜漸暖〉，來表達希望與大家一起面對困境、期待美好到來的心願。音樂會尾聲，她以傳唱度頗高的作品〈我懷念的〉與在螢幕前的歌迷隔空大合唱！最後以〈平日快樂〉為音樂會做結尾，把最暖的祝福送給每一位歌迷，用最本真的表達為音樂會畫上了完美句點。

由於音樂會僅1小時，會後有不少歌迷留言反應音樂會有點短，孫燕姿在臉書回覆「我自己也有一點點那麼覺得」，但這次音樂會都是她的自選曲目，她特別用心安排，像是〈神奇〉設計了360度mix，若有照著戴上耳機，感受應該特別立體；〈Dead From The Waist Down〉提醒大家要和平對待地球；〈跳舞的梵谷〉是她在做這張專輯時，常思考沒有光明的日子是不是就是不好的日子？而選唱這首歌鼓勵大家「必然的黑暗，我們要記得在黑暗中跳舞」。⠀

孫燕姿除了選唱傳唱度高的作品與大家同歡，這次特別著墨歌單，用歌聲傳達想要對大家說的話，希望大家都能聽到她的巧思，她表示，「〈我懷念的〉純粹想要跟大家一起隔空大合唱，〈平日快樂〉的結尾就是希望可以給大家一個簡單的祝福。是，節目有點短。但我的心已不能更滿了！某一天見面的時候，請繼續和我一起唱歌。」

孫燕姿昨晚舉辦線上演唱會，演出現場特別選擇在50年前，她父親當學徒的地方。（環球音樂提供）

孫燕姿不改清新本色，身穿簡單T恤，親和力十足。（環球音樂提供）

孫燕姿舉辦線上音樂會2.0 ，用歌聲傳達對歌迷的祝福。（環球音樂提供）

孫燕姿舉辦線上音樂會2.0 ，用歌聲傳達對歌迷的祝福。（環球音樂提供）

(中時 )