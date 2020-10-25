美國總統大選川普與拜登的「總統辯論最終戰」，在田納西州登場。川普猛攻電郵門，拜登則回擊秘密帳戶。這次的辯論加入了「麥克風消音」這項設施後，流程變得相當流暢，雙方表現也相當穩定，儘管川普在這次的辯論中表現得相當精采，但過去相當挺川的美國媒體「福斯新聞」卻表示「川普仍無法連任」。

對於川普在辯論中的表現，福斯新聞分析員法蘭克．藍茲（Frank Luntz）指出，儘管川普在這次的辯論中表現得相當不錯，但是目前川普在全美民調中表現得還是太過慘澹了，儘管過去川普曾有在民調落後的狀況下成功翻盤過，但這次拜登在民調上領先的優勢，足以克服任何誤差。

藍茲表示，這次辯論的過程相當順利，雙方就新冠病毒、氣候變遷、個人理財和醫療保健制度上展開了充分的討論，而川普侃侃而談、不落下風，「川普贏了辯論這場戰役，但拜登將贏下整個戰爭」，因為在辯論後的民調中，拜登仍遙遙領先。

過去福斯新聞的政治立場長期以來都被認為偏向保守派，並與共和黨政治人物關係良好，這次對於川普的發言，令網友們相當驚訝，直呼難道連福斯都跳船了嗎？

(中時新聞網)