中油宣布26日凌晨零時起汽油、柴油價格均不調整；參考零售價格維持92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。

受石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC＋)持續落實減產協議，9月聯合減產協議執行率達 102％等因素影響，國際油價微幅上揚。中油本週調價指標7D3B週均價從每桶41.44美元上漲至41.49美元，新臺幣兌美元匯率升值0.025元，國內油價依公式計算漲幅0.03％。

中油表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.2元及0.3元，惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽油、柴油價格均不調整。汽、柴油應調未調之0.2元及0.3元皆由中油吸收。

美國上週初領失業救濟金人數降至疫情爆發以來新低，顯示美國就業市場的復甦情況樂觀，加上協商已久的新紓困案出現進展，提振能源需求前景。先前石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等盟國達成協議，同意自明年1月起，將減產規模從目前的每日770萬桶放寬至每日580萬桶。

在美就業佳、新紓困案有進展，加上俄羅斯不排除延後實施OPEC＋原定明年1月生效的增產計畫，為原油價格帶來支撐，紐約商業交易所（NYMEX）12月WTI期貨10月22日收盤上漲1.5％，成為每桶40.64美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）12月布蘭特原油期貨也攀揚1.8％，每桶42.46美元。

(工商 )