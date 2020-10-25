台灣有超過200萬名糖尿病患，許多病患除需面臨每日注射胰島素的疼痛外，也有部分患者要面對血液透析或腎移植的醫療恐懼，高雄長庚醫院日前發表糖尿病腎病變輔助中醫治療之進展論文，發現能夠延緩第二型糖尿病患從罹病到施打胰島素時間的中醫療法。

長庚團隊日前發表「糖尿病腎病變輔助中醫治療之進展」研究論文，發現可透過中醫治療，讓人體內血液中過多的葡萄糖再被人體吸收與利用，以達到調降血糖的效果。

嘉義長庚中醫科蔡盈盈醫師表示，從中醫角度來看，糖尿病典型症狀被歸類在中醫消渴的範圍內，因此確實可用中藥來調理脾胃的消化機能，讓血液中過多的葡萄糖，再被人體所吸收與利用。

蔡盈盈指出，研究中從健保資料庫中蒐集1萬3000多位糖尿病開始接受西藥治療的病人，其中有6500人使用中藥，發現使用中藥的第二型糖尿病患，可延遲從罹病到需施打胰島素的時間，且這項結果與使用中藥的天數呈現正相關。

高雄長庚中醫部主任蔡明諺表示，曾有一位64歲的病患，診斷糖尿病已5年，服用口服降血糖藥3年半，雖然糖化血色素控制在6.5以下，但眼底的視網膜已出現血管增生，合併腎功能下降和蛋白尿的情況，病患也常感覺疲倦老打呵欠，但經腎臟科轉介至中醫治療，在用六味地黃丸搭配黃耆2個月後，除體力回升、血糖控制穩定外，肌酐酸從1.4下降到1.2，尿液全蛋白／肌酸酐比值也從2200減少到1400，生活品質獲得改善。

蔡明諺補充，常見的中藥單方如黃耆、西洋參、天門冬、山茱萸、五味子或芍藥，以及複方如眞武湯或六味地黃丸等，在糖尿病腎病變的不同階段，都有抑制蛋白尿和腎素-血管收縮素系統的功效，對糖尿病患有預防惡化的幫助。

(中時 )