國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介今年初與民進黨台中市議員謝志忠在直播節目對賭，如果本屆台中市立委未上5席就要跳柳川，輸了賭局的他，卻因疫情影響至今都還沒兌現。對此，謝龍介25日表示，將於周二（27日）下午2點帶著秘雕到台中兌現承諾，但考慮柳川水位太低不適合跳水，將改到豐原葫蘆墩公園水域內，屆時也會帶著台南知名糕點，讓現場民眾品嘗。

「要過年了，債不還不行！」謝龍介說，已經聯絡謝志忠，將於周二下午2點帶著他的難兄難弟秘雕一起兌現承諾，但因原本承諾的跳河地點柳川，水位只有15公分，不適合跳水，因此與謝志忠討論後，決定改到豐原葫蘆墩公園水域。

今年總統、立委選舉期間，謝龍介在台中參加一場媒體直播節目時，曾與台中市議員謝志忠打賭，如果民進黨在台中拿下5席立委，他就去跳柳川，結果輸了這場賭局。謝龍介原本計畫於台中燈會期間兌現承諾，但因新冠疫情影響，擔心太多人前往觀看，對防疫不好，因此決定暫緩跳水。

謝龍介還加碼提議，將帶著台南知名糕點到台中，與台中的糕點比比看，誰的糕點好吃？該提議已獲得謝志忠的允諾。謝龍介計畫帶著台南國華街的伏苓膏、包仔祿的水晶餃及萬川號糕點，希望共同行銷兩市的名產。

(中時 )