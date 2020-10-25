擁有百萬粉絲的YouTuber放火（李育群）爆出被JKF女郎青青與其男友設局仙人跳，不只恐嚇勒索25萬，疑似放火全裸下跪的屈辱照還被傳出，事情鬧得雞飛狗跳；對此放火拍片道歉說明來由，許多Youtuber好友本本、瘋男等都紛紛發聲力挺，揭放火私下的真實個性。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

放火在影片中澄清自己與青青僅是借住朋友家的關係，沒有發生如外界傳言般的行為，稱「完全不知道青青有男朋友」，基於偵查不公開的原則，放火不方便再多說什麼，但向網友保證事情告一個段落後，會給大家一個交代。

影片曝光後，放火的同行好友「瘋男Nick」不畏掃到颱風尾，選擇留言相挺：「老實說，你沒什麼好道歉的，你就是受害者，連我也不知道她有男友，你有什麼錯，彼此也都是成年人了。」呼籲外界別再檢討被害人，本本也聲援：「我們都知道你是個非常單純的人，和我們相處也從來沒有說過別人的是非或者不好」她透露放火家住得遠，只要借住朋友家都很安份地睡客廳或做自己的事，「不知道為什麼這次去借住別人家就出事了，也知道你對這次的事情感到很失望」更替放火打抱不平，因為在本本眼中，放火總是認為沒有那麼壞的人存在，最後她強調會力挺放火到底，「不會因為你出事就和你切割或者遠離你，等你想出現，我們一直都在」。

除了瘋男和本本，Youtuber大麻煩也提出看法：「我是重讀，有跟你喝過一次酒，還記得你很禮貌的過來微笑認識！人很親切！」在他眼中，放火是個沒有社會概念的人，「我個人認為是你們當事者都把事情想得太單純所造成！畢竟一看新聞，就知道陳男是道上的！太複雜就要小心為上！畢竟社會很多黑暗，像我們都睡自己家，安全第一呀！保重」。

(中時新聞網)