桃園市代表隊在全運會創佳績，一舉獲得第2名的「副總統獎」。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

全運會甫落幕，桃園市代表隊在27個競賽中拿下26金37銀43銅，不但金牌數及總獎牌數創下歷年之最，今年更以總積分178分的高分，史無前例一舉獲得第2名的「副總統獎」，其中光是舞蹈項目，就摘6金，市長鄭文燦已指示體育局籌辦慶功頒獎典禮，表揚選手榮耀。

今年全民運動會10月17日至22日在花蓮縣舉行，桃園市代表隊共有860位隊職員及選手出征，為歷年參賽人數最多的一屆，鄭文燦16日親授旗，體育局長莊佳佳也親臨各賽事現場為選手加油打氣。

莊佳佳指出，選手實力堅強，在國內外賽事中表現亮眼，像是滑輪溜冰男子速樁選手鄭宇翔，在14日提前賽事中，預賽即破大會紀錄，決賽順利為桃園拿下第1面金牌，開幕賽後繼續延續奪牌氣勢，表現最佳的運動舞蹈項目，標準舞隊形舞、拉丁舞團體對抗賽上屆僅獲銀牌，本屆更上層樓奪得金牌。柔術選手林右不但在個人寢技蟬聯金牌，又在格鬥69公斤級再下一城奪金。

巧固球女子組、槌球女子雙人組、龍獅運動南獅規定套路、男子蹼泳100、200公尺水面蹼泳、男子組劍道團體過關賽也都蟬聯金牌，其中巧固球、槌球、蹼泳項目更是勇奪3連霸。本屆新增的健美、龍舟項目，女子形體陳緯朋也為桃園奪下一面金牌，龍舟則獲得2銀2銅成績。

莊佳佳說，總計勇奪26金37銀43銅，總積分178分、在各縣市中排名第2，榮獲「副總統獎」，創歷年最佳成績，較上屆25金23銀25銅大幅進步，市府預計頒發數千萬獎勵金鼓勵績優選手、教練及團隊。

(中時 )