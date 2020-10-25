搭乘大眾交通工具的人不少，若是遇到天菜級的異性，可說是可遇不可求。有一名網友表示，友人於公車上驚見一名背影很帥的男生，讓她想看一探究竟正面究竟如何時，卻突然瞄到前方鏡面反射後，讓她退縮了好一大步，不少網友一看照片後，也都笑噴。

一名女網友於臉書《爆廢1公社》上傳了3張照片，並表示「友人在公車上遇到一個背影天菜」，只見該名男乘客背影超殺，髮型也十分有型，乍看之下宛若男藝人張軒睿，令坐在公車最後座的她十分心動，不斷地偷拍該名男乘客的背影照，激起他想上前查探他正面。

於是，她便站起一步步地往前走向這名背殺男，正在快接近他時，她突然地看見前方鏡面恰好就將「背殺男」的正面表露地一覽無遺，只見鏡中反射出是一名稍有年紀的大叔，臉上帶著歲月的痕跡，但卻有一頭濃密的黑髮，讓她瞬間笑噴。

天菜級的帥哥，讓女網友直盯著看，甚至想上前去看廬山真面目。（圖／翻攝自爆怨1公社）

而照片一出，不少網友見真相後全笑噴，紛紛搞笑回應「該說這年紀，髮量不錯？」、「妳朋友顯然涉世未深啊」、「煩欸」、「現實總是殘酷的」、「30年前阿伯應該蠻帥的啦」、「可以介紹給阿嬤」、「背殺啊」、「後勁好強」。

(中時新聞網)