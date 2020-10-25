2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今(25)日於總統府前廣場盛大開跑，臺北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數也會提升到2萬4千人，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

長榮航空新設立的馬拉松臉書粉絲團「長榮航空懂跑部」，歡迎跑友們加入並持續關注賽事，共同迎接明年盛大的2021年長榮航空城市觀光馬拉松。

在今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，更大呼：「在台灣真好！」。

長榮航空董事長林寶水表示：「今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。」林寶水董事長進一步表示：「長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」臺北市副市長黃珊珊則表示：「期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。」

長榮航空在賽前提供4張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票，以及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。除此之外，今天在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，以感謝各位跑者的熱烈支持。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3,000哩、2,000哩與1,500哩的好康。此外，跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺NT$500元、長榮航空樂ｅ購8折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠，詳細活動辦法歡迎民眾至https：／／www.evaairrun.com查詢。

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。此次賽事也非常感謝體育署、觀光局、臺北市政府、Nike、中華民國路跑協會以及中華民國文化休閒運動協會的鼎力相助，讓活動順利圓滿成功。

(中時 )