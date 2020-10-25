美國總統大選進入倒數計時，11月3日美國人民就將投票選出下一屆的美國總統，而儘管拜登與川普兩位總統候選人的競爭如火如荼，但民調上卻相當殘忍，拜登以相當大的幅度領先川普，但過去川普在四年前也曾在民調落後的情況下贏過當時的對手希拉蕊，使得這次的投票結過又多了一層不確定性。

但對於至次大選的結果，美國學者有話要說，知名共和黨選舉民調專家朗特茲指出，四年前傳浦曾「超越民調」，在民調落後的情況下贏得多數的選舉人票，贏得美國總統大選，儘管最後的普選票中，希拉蕊的總票數是贏過川普的，但仍改變不了川普當選總統的事實。

「如果川普這次還能夠勝選，美國選民對於民調將會失去信心」，朗特茲坦言，現行的民調結果相當清楚，川普平均都輸給拜登5到6個百分點，有些甚至進入雙位數，但如果這次的結過又如同2016年，那麼民眾對於民調將會失去信任，「這一行將會完蛋！」

該文轉載到台灣論壇後引發討論，網友紛紛表示「跟台灣民調一樣啊，都被玩壞了」、「民進黨都玩過，我們都見怪不怪了」、「民調（ㄊㄧㄠˊ）」、「得民調，得痔瘡」、「建議美國候選人來台灣取經」、「舊式民調已經沒辦法跟上社群傳播速度了」

(中時新聞網)