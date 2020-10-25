道奇騰納成為隊史季後賽最多轟(12)的球員。（道奇臉書）

洛杉磯道奇「紅鬍子」騰納(Justin Turner)在世界大賽G4首局開轟，他已經是隊史季後賽最會轟(12支)的打者了，同時是聯盟首位連續兩場世界大賽首局開轟的人。先前道奇季後賽最多轟的是史奈德(Duke Snider)，史奈德效力道奇16年，騰納只來7年而已。

騰納是典型的英雄不怕出身低，他2006年被紅人以204順位選上，簽約金5萬美元。磨練幾年後被賣到金鶯，登上大聯盟但打擊率0.111被放入揮棄名單，大都會以底薪撿走。

如果大都會願意好好培養，現在騰納就是他們的得力戰將了，2013年底騰納成為自由球員，隔年被道奇簽下，幾年來他身價和戰力不斷上漲，在道奇7年累積0.302打擊率。美媒《紐約郵報》嘲笑大都會看走了眼，每年10月(季後賽)都要眼睜睜看著騰納大顯威風。

當年大都會打不進季後賽，騰納的10月爆發力還沉睡著。後來大都會2015年重返季後賽碰上道奇，騰納痛打老東家，繳出惡夢般的0.526打擊率、1.392攻擊指數。雖然大都會苦戰贏得系列賽，世界大賽仍輸給皇家。

錯看騰納令大都會傷心，但他們不必太難過，畢竟他們當年也錯看了24歲的投手萊恩(Nolan Ryan)，早早把他賣給天使。萊恩後來成為大聯盟史上最強的三振王(5714K)，退休後入選名人堂。

(中時新聞網)