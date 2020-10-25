縣府在竹北市社崙街豆子埔溪畔，興建一座國際標準200米的競速滑輪溜冰場，目前已完工，預定11月啟用，但週邊社區民眾不知道是溜冰場，以為是運動用的操場，經常跨過欄杆進入慢跑，甚至騎自行車運動，讓廠商傻眼。

縣長楊文科表示，這座國際標準的溜冰場，將在11月啟用，未來學校校隊、學生社團及滑輪溜冰協會，都可在此進行體育、健康及公益等競賽活動，選手也不必大老遠跑到外縣市做移地訓練。

廠商說，目前在台北、台中及高雄有200米國際標準競速滑輪溜冰場，新竹縣是全台第4座，約1千坪的場地，造價1千多萬元，2018年連同新建的公園一起動工。

這座國際標準溜冰場工程以「孥風躍雲」為主題，用「競速」、「風」、「山水地貌」作為設計概念，設計建築與地景展現自然風貌及豆子埔溪的地方特色。「

同時，根據國際標準設置6個道跑道，並有4座強力的夜間照明，場地舖面使用超耐磨硬化樹酯，材質類似硬地網球場，選手在競速時能有更好抓地力，工程已全部完工。

廠商說，附近社區民眾看到這座新穎場地，以為是運動用的操場，晨昏時經常穿過欄杆進入做慢跑等運動，甚至在場內騎自行車，讓跑道留下明顯車痕，都要派人留守及清除賽道痕跡，實在傷腦筋，希望縣府趕快完成驗收。

(中時 )