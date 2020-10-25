鄭秀文（Sammi）本月初才經歷愛犬Lucky離世，昨深夜她在社群網站發文，貼出在醫院陪爸爸的相片並寫下千字文，引用歌曲〈我們都是這樣長大的〉歌詞，表示︰「Lucky火化後兩天，內心仍在復原過程，已經要面對另一個關口，爸爸十多天前又因病疾進醫院了。」Sammi透露當時她正準備拔牙，接到姐姐的電話即飛奔回家，令剛送別愛犬心情仍未平伏的Sammi一度手足無措，經歷驚心動魄的時刻，幸好有家人幫忙才讓她心情較穩定。

鄭父前後入院11天，現已出院回家休養，回想鄭父入院的經歷，Sammi指兄弟姊妹輪流通宵留守在醫院照顧父親，住院期間鄭父身體較虛弱，為了防範父親不慎跌倒，弟弟每天都會到醫院幫鄭父沖涼，Sammi更在浴室門外聽著父親與弟弟在浴室內的對話，無所不談既溫馨又感動，令她看到病疾當中的幸福，「他倆的話題很廣，從家鄉潮州聊到古董聊到股票市埸，四十多歲的兒子溫柔地替八十多歲的父親洗澡，父子在聊不完的話題中，我站在洗手間門外，眼眶因感動而濕潤，我看到病疾當中的一種幸福。這是愛。病疾確會令人產生恐懼，但愛卻可以先平定一顆忐忑不安的心。我站在洗手間門外，眼眶因感動而濕潤」。

提及在醫院照顧父親的點滴，Sammi指半夜時鄭父要小便、喝水和按摩，通宵陪著父親撐到早上6點後，她已頭暈眼花、腳步浮浮，但覺得能貼身陪父親為他打氣，也是一種幸福的使命。Sammi特別感謝醫護人員，也感謝自己的信仰︰「感謝天父，爸爸出事是在Lucky火化之後才發生，不然我身心和情緒也會太負荷。感謝天父的美意在當中。父親幾天前出院了，長路漫漫，很多未知。但有愛，就擁有力量走下去。」

文末她寫下「笑著吃苦的力氣」七個字總結，自我安慰父母已年紀老邁，即使遇到任何事，都不要怨天尤人，「與其苦瓜乾面口，倒不如正面面對，因為，喜樂的心乃是良藥」；孝順的Sammi表示，自己已到了照顧年老父母成為生活重要軸心的年紀，鼓勵正處於和自己同樣經歷的人一起加油、保持樂觀的心，「你們並不孤單，關關難過關關過」。

鄭秀文在醫院照顧父親。（翻攝鄭秀文IG）

(中時 )