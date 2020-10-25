現在市場上，多的是風風雨雨，13000點的〝終極壓力說〞，並傳言當13000點屢攻不過之後，伴隨而來的，即是〝崩盤〞。但這種說法，本身卻存在非常多的盲點，首先，目前的行情明明是12150點至13000點間的〝大型區間整理〞，但市場卻只看見13000點這個壓力，而刻意忽略了下方也存在強而有力的支撐。

若我們將這3個月的區間整理行情，以中間點12550點劃分，可以明顯發現，處於上半部(12550點至13000點)的比例是明顯居多的，代表行情仍是偏多且樂觀的。而同一時間更可發現，不論是中線12550點，或底部支撐12150點，支撐的效果都相當驚人，一旦行情回跌到這兩條線，皆以〝V型反轉〞的方式急拉向上。我想有研究技術分析或型態學的朋友都知道，〝碗型底〞、〝多重底〞、〝W底〞都可說是見怪不怪，屬於市場的常見型態，唯獨〝V型反轉〞，真的可謂是罕見了！但在過去短短3個月的期間，就出現了4次的V轉，這難道不是台股的硬實力嗎？

且各位別忘了！回想5月份，當時多次攻堅均無功而返的11000點，也是市場一致認同的終極壓力關卡，但就在5月底的最後那幾天，台股與現在一樣，呈現〝高檔震盪〞，接著6月上旬，就一舉攻高，直奔歷史新高而去，現在回頭看看，當初在11000點認為台股是終極壓力，而將股票出清、甚至反手放空的這些人，真是後悔莫及、欲哭無淚了！

因此，針對目前台股在12900點的高檔震盪，我們應該要感到慶幸，畢竟現在隨便漲個一百多點，就可創下歷史新高，根本就是近在咫尺，唾手可得。若再加上一些基本面的題材，例如、新台幣持續的熱錢攻勢、iPhone 12熱賣，所帶來的蘋概股拉貨潮，都是有利台股向上攻堅的條件。因此，若此時真的要選邊站，似乎多方還是相對有利的喔！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)