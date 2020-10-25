打幫你樂團在竹東樹杞林文化館，舉辦「行一里路-戀戀山歌念真情演唱會」，再現客家山歌風華。（樂團提供／羅浚濱新竹傳真）

多次入圍金曲獎最佳客語演唱的劉阿昌＆打幫你樂團，與深耕客家山歌推廣的賴仁政老師，24日晚在竹東樹杞林文化館，合作舉辦「行一里路-戀戀山歌念真情演唱會」，動聽的現代山歌，吸引熱情鄉親進場聆聽。

致力客家山歌教學推廣有30多年的賴仁政老師表示，山歌曾是客家常民文化中不可或缺的一環，竹東舉辦天穿日山歌比賽更長達56年，隨著時代更佚，現在山歌只能在比賽時才能聽見，他傾力鑽研，一有機會就向各路藝人、樂師請益，數十年如一日仍樂此不疲。

暱稱劉阿昌的打幫你樂團團長劉榮昌說，多年來從新竹出發，從鄉野戲臺一路唱到國慶大典，從國小禮堂一路唱到美國大聯盟球場，靠的都是老祖宗的語言及文化，他和賴仁政老師

花了很多時間碰撞出有真情的現代山歌，這次回到竹東山歌城，再現山歌風華。

打幫你樂團擅長用客語和閩南語與華語創作音樂，團員用胡、笛、嗩吶等傳統樂器，也融合爵士鼓、吉他、貝斯、鍵盤等西洋樂器，試圖將傳統音樂元素融入現代節奏中，創造出台灣風味的世界音樂，也頗受好評。

這場現代山歌演唱會，同時推動劇場禮儀與教育，採用索票進場，讓竹東地區民眾逐漸習慣憑票觀賞優質表演藝術，樂團並和讚助單位策畫票券配套摸彩活動，都讓現場觀眾感到耳目一新。

(中時 )