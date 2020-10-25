32歲女藝人徐凱希從《我愛黑澀會》的「鴨子」出道，熱愛唱歌的她後來參加《超級星光大道》曝光率大增，本來以為有更多的發展機會，卻遭到部分網友貼「勾引」標籤，人生陷入低谷。

根據《ETtoday星光雲》報導，徐凱希並未進入前10強，但有參與合輯錄製，揶揄自己「根本就是附屬品」；而且一同參賽的人氣選手像林宥嘉、蕭敬騰和潘裕文等人都是男生，她還莫名被不理性網友認為在勾引男人。

徐凱希曾是星光選手。（圖／翻攝《超級星光大道》）

徐凱希委屈13年透露，自己只是愛唱歌的人，不明白為何要這樣被言語攻擊，她回憶有次與參賽選手進行超商集點活動，有網友拿到她的貼紙就丟地上狂踩，並開嗆：「不知道為什麼要拿到妳的貼紙？」讓徐凱希很難過。

徐凱希現在從歌唱轉為主持領域，坦言在剛加入主持陣容時，曾壓力大到跟不上節拍，回家看第一次錄影時的播出，發現自己整集幾乎沒講到半句話，「當時的我很抗拒主持這件事，因為我是歌唱比賽出來，我就是要當歌手！」後來徐乃麟與曾國城以及製作人幫她打強心針，「講錯話也沒關係，反正可以剪接，放膽去發揮不要怕！」 才逐漸過了心中的那關。

(中時新聞網)