國家通訊傳播委員會（NCC）明（26日）將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今25日於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動，吸引大批民眾到場聲援；立委林德福打頭陣致詞批，民進黨現在根本是一言堂，只要有不利政府的言論，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌就會想盡辦法打壓，儼然「順我者生、逆我者亡」，完全不把民主放眼中。

活動今下午2時在新北市中和區福和宮登場，由主播馬千惠、林嘉源、周玉琴、戴立綱輪番主持，不少民眾早早前來卡位，展現聲援中心的決心，現場也開放支持言論自由的民眾，依序站上公民肥皂箱自由開講。

林德福說，NCC明天要開聽證會，這件事情是有針對性的，民進黨執政後與民主背道而馳，像是蔡政府過去反對美豬進口，現在卻用行政命令強制明年元旦開放，反觀歐洲也有進口美豬，但要求不能有萊豬，現在卻要台灣2300萬人民被迫接受，這有道理嗎？憑什麼要我們吞下去？

林德福也說，蔡政府推動不動黨產條例、促轉會，通通都有針對性，NCC是獨立單位，本該獨立運作，但政府看到中天收視率高，又是報導政府的不當行為，刻意針對性的打壓中天電視台，只要聽到不一樣的聲音就要把它關掉，違反普世的新聞自由，民進黨的所做所為，都與民意背道而馳。

林德福指出，他絕對力挺中天新聞台繼續報導，絕不能關台，NCC規避法規、從昨天開始都沒人接電話，現在已是民主社會，呼籲NCC不要內心已有定見，獨立單位就要有獨立作為，不然黨團在立院就把預算全部砍掉，為中天台力爭到底；他也透露，若中天真的被關台，國民黨團動作會更強烈。

(中時 )