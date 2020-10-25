儘管最後關頭發生發球違例失誤，陳盈駿25日仍在大陸CBA例行賽，拿下13分、3助攻、2籃板及4抄截，幫助廣州龍獅96比94險勝山東黃金；前役傳出拉肚子狀況的林庭謙，拿7分、1助攻與5抄截，天津則以97比105不敵吉林。

廣州與山東打到最後1分鐘，廣州仍以6分領先，不過山東靠著曼尼哈里斯三分打，打到最後關頭只差2分，沒想到此時負責發邊線球的陳盈駿，竟找不到任何傳球對象，發生罕見的發球違例，幸好比賽仍在焦海龍三分出手不進當中落幕。

廣州小外援達拉斯摩爾貢獻30分、10助攻與5籃板，孫鳴陽也有14分、6籃板，可是大外援艾薩克哈斯仍然無法融入團隊，替補只打12分鐘，拿6分、6籃板；山東則以曼尼哈里斯36分、7籃板及5助攻表現最好，陶漢林23分、11籃板。

前役因為拉肚子影響手感的林庭謙，來到25日面對吉林的例行賽，替補只打16分鐘，其中第2、第3節都沒上場，投7中3，含三分球投3中1，整體表現只能算是平平。天津目前仍處開季4連敗窘境，至今仍沒開胡，下一場將碰上遼寧。

(中時 )