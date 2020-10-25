娛樂8點半》54歲港星陳雅倫，曾在90年代「一脫而紅」，不過私生活似乎比演藝事業更精采，不僅傳出男女通吃，還閃電公開與吳彥祖表哥婚訊，23天後又宣布分手，感情世界撲朔迷離，話題不斷。

陳雅倫是90年代的女歌手及演員，1985參加新秀歌唱比賽，同屆參賽藝人有杜德偉（當屆冠軍）、蘇永康，李克勤，草蜢和周慧敏，雖最後沒能奪得獎項，但她也因此出道，拍過不少電影及電視劇。

曾和邱淑貞、張曼玉合作《求愛敢死隊》，還與吳君如合作《霸王花》，與劉德華合作《最佳男友》，與周星馳、莫少聰及周慧敏合作《龍鳳茶樓》，美艷性感外型讓她被稱為「鍾楚紅接班人」，可惜星途平平。

陳雅倫接拍首部三級電影《危情》，和王敏德有超激情床戲。(圖／本報系資料照)

陳雅倫推出首本全裸寫真集。(圖／本報系資料照)

為了讓演藝事業更上一層樓，陳雅倫走向豔星路線，在1993年接拍首部三級電影《危情》，片中她大膽全裸上陣，和王敏德有超激情床戲，更於同年推出首本全裸寫真集，一脫成名，2006年更露點演出杜琪峰執導的《放．逐》，成為一代性感女神。

不過比起演藝事業，陳雅倫的感情生活更加精采，可謂「男女通吃」，和作曲家黃尚偉分分合合11年，還與王晶、黃秋生、吳鎮宇等人傳過緋聞，2009年更在好友洪欣的婚禮上認識潘美辰，對方被她美貌吸引，瘋狂追求下很快相戀。

她因拍完《放．逐》後事業停滯，便搬到潘美辰在北京的居所，但愛男人多過女人的她，只維持約2年的關係便提出分手，2011年返港拍王晶的《絕色武器》，便很少再和對方聯絡。

之後她爆出和小8歲李思捷戀情，兩人一同離開酒吧，不僅在街頭對男方舔耳吹氣，還在計程車上擁吻，甚至乾脆坐在男方身上，公然玩「車震」，隨後一同回到她家。

對於和潘美辰的戀情，陳雅倫直說：「男的也喜歡我，女的也喜歡我啦」，企圖澄清緋聞，不過她不會抗拒同性戀，至於和李思捷雖然以「老公」、「男友」相稱，不過她始終稱兩人是好朋友，感情最終也沒開花結果。

2017年她閃電宣布和吳彥祖表哥訂婚，未料男方爆出與前女友未婚育有2歲兒子，23天後她宣布分手，並怒譙對方愛說謊，時常無故搞失蹤，是沒有擔當、不負責任自私男。

54歲陳雅倫仍保養得宜。(圖／翻攝自陳雅倫IG)

54歲的陳雅倫雖情路坎坷，不過凍齡有術的她，完全看不出歲月痕跡，事業重心移往大陸的她，現是淇淼星光文化傳媒(北京)有限公司的董事總經理，雖感情無著落，但仍能寄情工作，享受單身生活。

(中時新聞網)