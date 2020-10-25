Every Dodgers fan after that ending pic.twitter.com/s15brd9ckL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 25, 2020

世界大賽G4高潮迭起，光芒與道奇攻勢不斷、互換領先，戰況逆轉再逆轉，9局下半握有1分領先的道奇，被光芒者菲力普斯（Brett Phillips）敲安，同時道奇外野手發生要命失誤，光芒戲劇性8比7贏球，場邊教頭羅伯茲(Dave Roberts)抱頭大喊，一臉不可置信，他賽後承認讓巴耶茲(Pedro Baez)續投第7局是失敗的調度。

9局下半原本有1分領先的道奇，2人出局的情況下，最後終結者簡森(Kenley Jansen)救援失敗，被光芒打者菲力普斯（Brett Phillips）敲安，同時道奇外野手發生要命失誤，球沒接好漏到後面，回傳球捕手也沒接好，光芒超前分趁機跑回本壘，光芒戲劇性8比7贏球。

轉播攝影機拍到，場邊的羅伯茲看到勝利飛走的那刻不可置信地大喊，雙手往上一甩，拿下帽子一臉傻眼看著光芒隊衝進場內慶祝逆轉勝。

賽後羅伯茲坦言調度失當，後援投手巴耶茲在6下4比2領先時登板，結果立刻被布蘭登羅（Brandon Lowe）敲出3分超前轟，原本羅伯茲已經告訴巴耶茲丟完第6局就好，不過7局上半道奇連續安打逆轉成6比5，羅伯茲改主意讓巴耶茲7下續投，結果又被凱麥爾(Kevin Kiermaier)敲出追平陽春炮，比賽再度回到原點。

其實羅伯茲此戰引起爭議的調度還有不少，先發投手烏瑞亞斯(Julio Urias)表現不錯，4.2局只被敲4安，不過因2發陽春炮失2分，另有多達9次三振，不過卻在5局上半道奇還有1分領先，且連丟2K、無人在壘時將他換下，沒讓他投完5局。且最後換上簡森（Kenley Jansen）關門也引發眾怒，認為簡森今年狀況本就不優，又要在關鍵時刻派他上場，最後才會被敲安而輸球。

羅伯茲自2016年接手道奇總教練一職，5年帶道奇打進3次世界大賽，不過前2次都拿亞軍收場，美媒《Larry Brown Sports》直言，道奇以小聯盟等級的可笑PLAY結束比賽，假如最後道奇因此再輸掉世界大賽，羅伯茲可能面臨被解雇的危機。

(中時 )