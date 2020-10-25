每次煮完水餃剩下的「白色湯底」可別倒掉，一名女網友表示，第一次煮水餃給公婆和小姑們吃時，正準備把煮完水餃的水倒掉，不料公婆與小姑看到後竟大聲尖叫，有老饕看到後也分享了「白色湯底」其實還有許多神奇的作用，千萬別浪費。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，她第一次煮水餃給公婆、先生與小姑吃，水餃煮熟後，她就順勢將煮完水餃的滾水倒掉，沒想到公婆與小姑卻尖叫連連，責備她浪費，還質問她為何要倒掉？讓原PO內心困惑：「有這麼嚴重嗎？」

發文曝光後，引起熱議，煮完水餃的水能喝嗎？還是還有其他功用？網友紛紛回應「白白糊糊的是要煮羹湯嗎？」、「濃濃的麵粉水，無法接受」、「外省族都這樣吃」、「妳婆家也太大驚小怪…我都倒掉」。

有老饕分享自家作法表示，用吃完水餃的醬汁淋上水餃湯很清香甘甜；或者倒一些沒有麵粉沉澱的湯出來打個蛋、加上蔥花就變成超好喝蛋花湯，還有人說，因為煮的時候，難免都會有水餃的湯汁流出來變成肉湯，再加上青菜、豆腐就很好喝，也可以接著煮玉米濃湯會更有味道。

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(中時新聞網)