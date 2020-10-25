國家通訊傳播委員會（NCC）明（26）日將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今日於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動，資深媒體人謝寒冰痛批，關台就是意識形態問題，跟國家安全無關。

活動由主播馬千惠、戴立綱主持，邀請資深媒體人謝寒冰、立委洪孟楷、新北市議員邱烽堯、新北市議員葉元之、桃園市議員黃敬平、文山伯等戶外開講，現場超過千名民眾到場。

馬千惠表示，媒體換照要舉行聽證會，算是台灣首例，蔡總統曾說台灣是民主自由的國家，保障大家有選擇的自由，就不該拿走人民手上的遙控器。

謝寒冰說，中華民國很特別的國家，竟然是由NCC來審核有沒有國家安全問題，然後衛福部擔心國際貿易，中天為何換執照會牽涉國家安全，這不是很奇怪嗎？

謝寒冰說，若涉及國家安全，國安局、調查局怎麼不來，擺明跟國家安全無關，關台就是是意識形態問題，不能因為言論不同就被關台。

國家出現嚴重民主危機，民進黨當初所追求的言論自由正被摧毀，NCC如果是獨立單位就直接決定，為何要開聽證會，就是NCC自己不想扛責任，把責任推給學者專家，換一個方式假裝客觀公正公平。

謝寒冰呼籲，如果中天被關台，接後來會有更多媒體不敢說話，如果NCC做出奇怪決定，大家要一起走上街頭。

(中時 )