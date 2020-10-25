台南市歸仁區仁壽宮25日捐贈價值超過百萬的救災裝備給台南市政府消防局。（李宜杰攝）

為了提高台南打火兄弟出勤安全，台南市歸仁區仁壽宮25日捐贈消防局空氣呼吸器氣瓶背架各25組，及1批救災裝備器材包括正壓排煙機、救助頭盔、照明燈、防毒面罩等，總價值約180萬元，並由台南市長黃偉哲頒發感謝狀。

台南市政府消防局25日在仁壽宮舉辦救災裝備捐贈儀式，黃偉哲、立法委員王定宇及市議員杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、郭鴻儀、許又仁皆蒞臨現場見證，黃偉哲也頒發感謝狀，感謝歸仁仁壽宮造福人群的慈善義舉。

黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，從2020年起，編列採購第2套消防衣，並建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化等項目，以保障消防人員的救災安全，以利做為未來制定災害搶救方針的改進參考，保障大台南市民的生命財產安全。

消防局副局長梁全順表示，歸仁仁壽宮為地方公益付出不計其數，先前也曾經捐贈救護車給歸仁分隊，執行緊急救護使用，其善行足為社會公益之典範，消防局也期盼各界一同建立安全之消防救災環境。

歸仁仁壽宮供奉主神為保生大帝，據《台灣府志記》載，該宮創建於明鄭時期，宮內主祀保生大帝至今已300餘年，地方人士多獲帝佑，充分結合社區與宗教力量，為引領善良社會風氣的標竿，於挹注地方建設發展、助學興學及社會救濟等諸多公共事務，亦投入甚深，且廣受好評。

(中時 )