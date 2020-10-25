擁有百萬粉絲的YouTuber放火（李育群）爆出被JKF女郎青青與其男友設局仙人跳，不只恐嚇勒索25萬，疑似放火全裸下跪的屈辱照還被傳出，事情鬧得雞飛狗跳；對此放火拍片道歉說明來由，除了網美Ann指控青青到男友家拍內衣照外，另一名疑似也是受害者的YouTuber紙袋人，在限時動態發文暗諷「一年比一年厲害」。

據《東森新聞雲》報導，除網美Ann日前跳出來指控青青，到前男友家穿內衣擠乳溝自拍，事件一波未平一波又起，一名女網友轉發知名YouTuber紙袋人IG限時動態，痛批當初兄弟也因為青青被搞得很慘，更以「別人不講話都當別人白癡？」並替Ann抱屈「Ann也因為青青跟渣男劈腿受傷，他就不可憐？白癡，到底哪來一對低能搞不清楚狀況，看了真的很頭痛。」

紙袋人則是在IG限時動態寫下「一年比一年厲害捏，當年送我手機，然後吵架不爽，花幾萬買名牌，結果繳不出房租，突然就叫我付手機錢，不然就拿回去自己賣。」更強調「是男生都知道，這時候還給女生他就會說你不珍惜她的禮物，根本沒得選。」文末更嘲諷「今年直接仙人跳新對象，佩服的五體投地，而且跟我一樣都是在派對上，可憐了！」雖文中並無直接點名，但發文時間及內容相當敏感，已引發不少網友揣測。

紙袋人於IG發文寫下自己曾在配對上被設計，引發網友揣測。（圖／翻攝自IG）

整起事件，昨（24）日晚間，「放火」也在事發後首度發影片，透露起初並無要將整起事件公開，單純想私下處理，孰料，22日前往警局已有不少媒體在場，並澄清自己僅是借住朋友家，沒有外界傳言般的行為，而整起案件已進入司法程序，基於偵查不公開，尚無法多作說明。

(中時新聞網)