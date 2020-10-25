台東縱谷地區二期水稻即將進入收割期，卻傳出「分秘夜蛾」危害，逾百公頃的農田稻葉遭幼蟲啃食，恐影響收成，令農民憂心忡忡。台南市長黃偉哲表示，雖然目前台南地區尚未傳出蟲害事件，但必須超前部署，農業局等相關單位要持續監測控管，並提醒農民防範蟲害發生，以免造成農作損失。

台南區農業改良場表示，「分秘夜蛾」屬夜行性昆蟲，白天躲藏在稻子底部，晚上才爬上稻梗啃食，妨害稻穀入漿，並阻礙稻作行光合作用，最終影響收成。目前台南地區尚未有通報分秘夜蛾危害，會持續監測，若是農民要使用藥劑防範蟲害，建議採用螟蟲類藥劑，並且注意用藥安全採收期，避免農藥殘留問題。

南市府農業局長謝耀清說，目前正值季節轉換之際，田間夜蛾類害蟲密度提高，除了「分秘夜蛾」外，常見危害的夜蛾有「斜紋夜蛾」及「甜菜夜蛾」2種，皆為雜食性，由於這2種夜蛾幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物正常生長，影響產量及品質，因此要注意加強防治。

農業局也提醒農民，若須使用藥劑防治，可參考植物保護資訊系統，或到台南區農業改良場網站「農作物登記用藥」點選所種植的作物，選用登記藥劑，並請注意安全採收期時間。

(中時 )