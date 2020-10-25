國家通訊傳播委員會（NCC）明（26）日將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今日於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動；立委洪孟楷痛批，他曾問NCC主委陳耀祥，今天中天換照要開聽證會審核，以後其他台是否比照辦理？陳耀祥卻說沒需要不用開，「這樣不是雙重標準、什麼才是？」

洪孟楷說，NCC成立15周年，2周前他在交通委員會，質詢主委陳耀祥，為什麼15年來NCC為那麼多新聞台換過照，只有中天要開聽證會，他認為陳耀祥新官上任三把火，要設立新制沒有問題，但問陳耀祥以後若有新聞台要換照，是否統一比照辦理？沒想到陳耀祥卻回，「不用，這只要個案辦理」。

洪孟楷質疑，所以以後電視台審照，就是有需要再開、沒需要就不開，這樣不是雙重標準，什麼才是？

洪孟楷也說，他要陳耀祥出示明天聽證會名單，陳耀祥卻說「不能給」，明天就會知道了，恐怕名單早有政治意識形態；他也質疑，NCC有7名委員，其中2名主持人曾在總統府密函中，講說可以「配合處理中天」，這種委員來主持中天審照案，難道不是先入為主？

(中時 )