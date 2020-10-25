竹北市房地產熱絡，近來出現「建案秒殺」及「排隊訂屋」等不實訊息的銷售手法，縣府消保官靳邦忠會同各單位調查，發現有3家知名建商涉嫌還未取得建照，以俗稱「紅單」的購屋預約單炒作房價，將加強稽查，查獲紅單即依規開罰。

靳邦忠指出，建商如未取得建照執照即預售房屋，依據公寓大廈管理條例最高可裁罰20萬元，並可連續處罰，此行為更涉及違反公平交易法，公平會可依法處分，限期停止或改正，如不改正，最高可裁罰2500萬元。

靳邦忠說，近來網路上出現竹北市建案「秒殺」等不實訊息，會同相關單位調查發現有3家知名建商，涉嫌未取得建照執照就銷售房屋，但到案說明的建商都否認有任何銷售行為，將會繼續進行調查。

靳邦忠從消費者提供的訊息發現，建商及代銷公司未依規定使用「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」」，以俗稱「紅單」的訂購單，讓消費者預付價款，並涉嫌籍由紅單炒作房價。

如某建商的「秒殺案」，有些投資客搶先拿到紅單後兜售該案購買權，利用潛銷價跟未來正式開價，賺取之間的價差，「漏夜排隊案」也是相同手法。

靳邦忠舉購買到的紅單客與建商如談好買50坪房子，每坪27萬的潛銷價，只要先付20萬訂金，建商約明將來可能開價33萬，最低賣30萬，讓新買家「撿便宜」，投資客兜售或轉單，每坪就現賺3萬，50坪就賺150萬。

在以往紅單消費爭議案可發現，建商在潛銷期刻意營造搶購的不當行銷手法，如果銷售不錯，恐以延期開工等方式取消紅單，保留到下一階段漲價再來銷售。若銷售不好，則會以開工日期尚未確定等方式，讓消費者吃悶虧。

靳邦忠強調，政府樂見新竹地區房市欣欣向榮，絕對無意打壓房價，但上述不當的銷售行為，已影響預售屋市場交易秩序，且嚴重違反公平交易法，將加強查緝嚴格禁止紅單，讓房屋買賣市場更透明公開，以確保消費者權益。

(中時 )