台中市15歲許姓少女，21日離家被男網友南姓男子載走，24日被警方在台南永康，南姓男子租屋處尋獲，南雖否認誘拐少女，但女方媽媽堅持提告。少女父親說，女兒跟南男在網路某練舞遊戲認識並離家，昨晚女兒平安回家，叮嚀別再讓家人擔心。

警方指出，許姓少女離家當天跟南姓男子先去一中跟逢甲商圈逛街，少女母親一直聯絡不到女兒，且表示少女最愛看手機，怎可能都關機，擔心出事趕緊報案，氣憤地要對南姓男子提告。

少女父親指出，前一陣子才發生高雄少女遭誘拐事件，當時少女在前往他縣市與網友見面時，搭上陌生人的車輛後即失蹤，載至新竹並遭囚密室、戴項圈，警告女兒不要被網友給騙了。

少女母親指出，因為這幾天，天氣變冷，女兒僅穿短袖出門，擔心她受涼了、沒好好吃飯等，實在很擔心，看到已經離家4天的女兒終於平安歸返，2人在警局內相擁落淚。

目前在台南擔任保全的29歲南姓男子向警方供稱，當初是少女跟他提說要離家散心到他家住幾天，否認誘拐，不過家長堅持對南姓男子提告略誘，警方受理移送偵辦。

(中時 )