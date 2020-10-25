2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今日於總統府前廣場盛大開跑，台北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水等人共同鳴槍，為賽事揭開序幕。今年雖受到新冠肺炎疫情影響，但報名2萬個名額依舊秒殺，長榮也宣布，明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數將提升到2萬4千人。

今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，大呼「在台灣真好！」

林寶水表示，今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。他進一步表示，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。

長榮在賽前提供4張國際線長程不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票，及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。此外，今天在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽可獲精美賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3000哩、2000哩與1500哩。跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺500元、長榮航空樂e購8折、立榮假期及台灣地區長榮桂冠酒店專屬優惠。長榮也提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼拋磚引玉響應社會公益。

(中時 )