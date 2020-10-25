許多人吃迴轉壽司講求高CP值，據調查迴轉壽司受歡迎的8大食材都是成本較高價位的海膽、松葉蟹、扇貝、鮪魚、鮭魚等，料理達人表示，想吃到高CP值食材，可以先挑選海鮮類先吃，最後再吃牛五花等肉類，比較划算。
根據一份壽司食材的網路聲量表，大家最喜歡的前8名壽司依序是：
第一名：藏壽司牛五花
第二名：壽司郎鮮蝦三貫
第三名：爭鮮 鮭魚握壽司
第四名：藏壽司豬肉鹽味蔥花
第五名：壽司郎大生松葉蟹
第六名：爭鮮扇貝
第七名：藏壽司鮪魚
第八名：藏壽司竹姬海膽
但對於食材成本高低，料理達人解答，從最貴到最便宜的是海膽、松葉蟹、扇貝、鮪魚、鮭魚、鮮蝦，最後才是牛五花、豬肉；海鮮餐廳業者也指出，鮪魚一片成本約20元到25元之間、鮭魚一片15~20元，而牛肉則是一片大概10元上下。
因此，料理達人建議大家，若想到迴轉壽司吃到高CP值食材，可以先從海鮮類如：貝類、生魚片先吃，最後再吃牛五花等肉類，會比較划算。
(中時新聞網)
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