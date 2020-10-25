日前藝人澎恰恰開記者會宣布破產，驚爆為拍電影欠下2.4億巨債，債主包含多家地下錢莊，正當他喊話「什麼通告都接」拚命還債時，驚爆遭大批警方帶走，被疑發生追債糾紛，事後警方解答澎恰恰當時是跟債主在三溫暖「喬債」，民眾報案是烏龍一場，但又爆出報案的不是普通民眾，而是他的兒子兼經紀人皮皮，理由是擔心爸爸的安危。

澎恰恰遭警帶走一事鬧出軒然大波，刑事局稍早出面說明，前天(10//23)晚間有民眾在亞太三溫暖目擊澎恰恰遭黑衣人包圍，警方不敢大意才出動大批警力，到場後發現他是在其內跟一名債主「喬債」，並非報案者懷疑的追債綁架。

沒想到之後事情又出現轉折，據《聯合報》報導，一度傳出報案的不是一般民眾，其實是他的兒子皮皮，事由為當天澎恰恰跟債主相約討論還款事宜，本是跟兒子三人一起會面，但後來澎恰恰決定單獨跟債主聊，讓兒子先回家，兒子離開後越想越不對，擔心爸爸安危於是趕緊報案，即便見到警方後，澎恰恰表示跟債主是老朋友，但警方仍謹慎先將雙方帶回局裡，再三確認不是綁架後，才放兩人離開。

此說法爆出後，《三立新聞網》向澎恰恰的經紀人兒子求證，但他低調表示不是自己報案的，而哥哥人在美國，不知道事情所以也不是哥哥所為，其餘細節他不願多談，而澎恰恰本人目前仍無回應，但官方臉書昨天已有發文，宣布周三(10/28)晚間澎哥將開直播，屆時他本人必定得現身面對外界的疑問，說個分明。

澎恰恰僅剩500元破產 交代後續託付許效舜

(中時新聞網)