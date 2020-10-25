富邦悍將下半季找來的洋投奇優力因傷下二軍，導致在球隊爭冠關鍵球賽中無法出賽，最終悍將錯失季冠軍，成為下半季最早遭到淘汰的球隊，就在球季結束後，奇優力先是透過IG感謝台灣，隨後又發布自己即將加盟多明尼加冬盟的消息。

悍將在921洋將大限前找來奇優力，最終捨棄伍鐸，確定留下羅力、索沙、邦威、奇優力4名洋投；而奇優力本季一軍先發3場，繳出16.1局，戰績0勝1敗、防禦率2.76的成績。

奇優力在中職最後一次出賽是9月25日，對戰統一獅，先發6局、失掉4分非自責分，隨後就因右手不適在26日下二軍。

而在悍將爭冠關鍵3連戰中，原本預期奇優力可扛下其中一場先發，但總教練洪一中受訪時表示，奇優力練投時突然感到腰部、腳部不適，無法出賽，悍將最終戰也不敵統一，提前結束球季。

奇優力也在球季結束後透過IG發文感謝台灣，最新又發布自己即將加盟多明尼加冬盟的消息，多明尼加冬盟席巴安納斯老鷹隊官網報導中也提到，奇優力是今年球隊簽下的投手新戰力之一，預計將在下周報到。

(中時 )