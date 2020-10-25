2019年初，民進黨為了總統大選的候選人上演了一場「茶壺裡的風暴」，前行政院長賴清德與總統蔡英文進行了一場沒有人預料到的黨內初選，最後由蔡英文勝出，參加2020總統大選並且成功連任，對此，論壇上的網友相當好奇，當初賴清德為何會「造反失敗」呢？

網友發文指出，當時的蔡英文聲勢可以說是在生涯最低點，2018年民進黨慘敗的責任全都擔在她身上，而賴清德在初選前的民調也是長期贏過蔡英文，黨內許多大老也公開力挺，但是最後初選開出來的票卻非常不理想。賴清德最後落敗的原因到底是甚麼？

該文章引來許多網友討論，有的人認為當時蔡英文惡意拖延初選時間，對於選舉的影響相當大；但也有人指出，很多民進黨的人並不如表面上所說，將所有錯誤都歸咎於蔡英文，2018年地方大選的落敗，有很大一部份的責任是落在當時位居行政院長的賴清德身上，而這時候賴清德卻裝作一副沒事的樣子出來說他可以帶領民進黨翻盤，這讓很多人相當不認同。

就有網友認為，如果賴清德當初沒有從台南市落跑，北漂來接任這個吃力不討好的行政院長，現在的總統很有可能就是他的了！

也有人指出，當時表態力挺賴清德的「大老」，多為民進黨內的「深綠老獨男」，他們代表著的是民進黨的鐵票眾們，但真正選舉要贏，必須把握的卻是中間選民，才能獲得最多的選票；而且在當時民調中民進黨也陷入與當初國民黨初選一樣，非黨員積極表態，使得民調嚴重失準。而這些都是賴清德「造反失敗」的主因。

(中時新聞網)