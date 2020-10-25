國家通訊傳播委員會（NCC）明（26日）將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今（25日）於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動，新北市議員葉元之說，他認為蔡英文總統不會願意背負關台的歷史罪名，NCC不該繼續揣摩上意。

活動由主播馬千惠、戴立綱主持，邀請資深媒體人謝寒冰、立委洪孟楷、新北市議員邱烽堯、新北市議員葉元之、桃園市議員黃敬平、文山伯等戶外開講，現場超過千名民眾到場。

葉元之說，中天有非常多優秀的媒體工作者，就因為和政府聲音不同，這些媒體工作者就要被失業，一個政府若做得很不好，但所有媒體都只報導好的內容，民眾就無法了解政府真實的施政。

此外，民眾透過新聞媒體了解政府不好的地方，具有有監督的力量，如此國家才會越來越好，若媒體都是讚揚的聲音，執政者就會為所欲為，民眾聽不到真正的聲音，投票時就無法做出正確選擇。

「美國新聞自由是民主政治的基石！」葉元之說，他自認為蔡總統也不會希望關中天，如今蔡總統確定連任，必須給後代留下好名聲，NCC主委要拿出專業良心，不要揣摩上意。

葉元之也說，美國媒體也有分左派、右派，一個有自信的政治人物根本不需要擔心人批評他，只要施政是走上正道，公道自在人心，不用怕民眾批評，不能只有一種聲音。

(中時 )